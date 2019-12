Ideeller Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen : Knusperhäuschen als Publikumsmagnet

Remscheid Der 43. ideelle Weihnachtsmarkt lockte Hunderte Besucher in den Ortskern – obwohl die Zahl der Buden und Stände abgenommen hat.

Gemütlich ging es am Sonntag im Dorf zu: Familien mit Kinderwagen und kleinen Kindern, junge und ältere Paare oder ganze Freundeskreise liefen die Gertenbachstraße hinunter, die sich an diesem Tag zur Pulsschlagader Lüttringhausens verwandelte.

Teilnehmer Rund 40 Schulen, Kitas, Vereine und Institutionen beteiligten sich am diesjährigen Markt. Er fiel kleiner aus als in den Vorjahren, büßte dafür aber keineswegs an Besuchern ein. Der ideelle Weihnachtsmarkt wird seit 43 Jahren vom Heimatbund Lüttringhausen organisiert.

„Es ist schön, die Gertenbachstraße so belebt zu sehen“, sagte Besucherin Mareike Tillmanns. Die Ronsdorferin ist dem Remscheider Stadtteil sehr verbunden und kommt gerne zu diversen Aktionen und Festen. „Übers Jahr ist hier eigentlich nicht so viel los, aber spätestens zum Herbst- und Bauernmarkt und natürlich zum Weihnachtsmarkt komme ich gerne.“ Der 46-Jährigen gefalle die nette Atmosphäre. „Und das es für eine gute Sache ist.“

Traditionell stellen sich Kitas, Schulen und Vereine mit einem Stand auf den Weihnachtsmarkt und verkaufen neben Essen und Getränken häufig auch selbst gebastelte Sachen, um ihre Kassen aufzubessern. So auch die Handball-Damenmannschaft der Lüttringhauser Turnvereins, der im Übrigen mit mehreren Abteilungen und Ständen vertreten war. Die Handballerinnen verkauften eifrig Getränke an die durstige Kundschaft.

Entlang der Gertenbachstraße stiegen nicht nur diverse Gerüche in die Nase von süßen und herzhaften Speisen. Auch funkelnde Gegenstände wie hübscher Schmuck stachen ins Auge. Weihnachtsmelodien erklangen über die Lautsprecher. Auf dem Ludwig-Steil-Platz, wo am Abend zuvor zum dritten Mal die Xmas-Party des Heimatbundes gefeiert wurde, standen sich die Besucher praktisch auf den Füßen. Zwischen Getränkebude und Grillstation war kaum ein Durchkommen bis zum Gemeindehaus, das sich in diesem Jahr erstmals in ein bezauberndes Knusperhäuschen verwandelte.