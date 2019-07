Ratingen : TV Ratingen bietet Kultur-Programm

Ob Flughafen Düsseldorf oder Gasometer Oberhausen: Es gibt einige interessante Touren mit vielen Hintergrund-Informationen.

(RP) Der Turnverein Ratingen bietet im zweiten Halbjahr 2019 wieder Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern seine beliebten Führungen und Besuche von Unternehmen und Kulturveranstaltungen an. Mitglieder zahlen 12, Nicht-Mitglieder 15 Euro. Als erstes findet am Mittwoch, 25. September, 17 bis 18.30 Uhr eine Rundfahrt und Führung durch den Flughafen im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich statt. Der Flughafen Düsseldorf ist der drittgrößte Flughafen Deutschlands und das wichtigste internationale Drehkreuz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Es folgt am Mittwoch, 16. Oktober, 15 Uhr bis 17 Uhr, eine Führung durch die Ausstellung „Der Berg ruft“ im Gasometer Oberhausen. „Der Berg ruft“ zeigt die Vielfalt der Berge und erzählt von der ewigen Faszination, die diese imposanten Welten in kargen Höhen und dünner Luft auf uns Menschen ausüben. Die Ausstellung lässt ihre Besucher teilhaben an den legendären Erstbesteigungen der berühmtesten Gipfel der Erde, sie berichtet von großartigen Triumphen und dramatischen Niederlagen. Und sie erzählt von der jahrtausendealten Ehrerbietung, mit der Menschen den Bergen begegnen, denn sie waren stets auch Orte religiöser Verehrung, der Zuflucht und Besinnung in Abgeschiedenheit, voller Mythen und Geheimnisse. Höhepunkt der Ausstellung im 100 Meter hohen Luftraum des Gasometers ist eine monumentale Nachbildung des Matterhorns. Der legendäre Berg wird anhand modernster 3D-Projektionen im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten eindrucksvoll in Szene gesetzt, aber auch die Besteigungsrouten werden beispielweise erkennbar gemacht. Die monumentale Skulptur schwebt seitenverkehrt im riesigen Raum und spiegelt sich im Fußboden der obersten Gasometer-Ebene. Die Besucher haben damit die einmalige Gelegenheit, aus der Vogelperspektive auf den bekanntesten Gipfel der Alpen herabzublicken.