T: 31.8. : SPD-Politiker besuchen die Stadtranderholung

Heiligenhaus Dabei wird es einen lustigen „Wettkampf“ nach dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ zwischen den Kindern und der SPD geben.

(RP) Am Mittwoch, 31. Juli 2019 wird die SPD-Heiligenhaus ab 14 Uhr die Kinder und Betreuer der Stadtranderholung an der Gesamtschule besuchen.

„Die SPD möchte sich auch vor Ort über die Maßnahme informieren und für die Kinder und Betreuer etwas dabei haben“, so Ingmar Janssen von der SPD Heiligenhaus.

Zentrum der insgesamt fünfwöchigen Heiligenhauser Stadtranderholung ist seit zwei Jahren die Gesamstchule. Der Schulhof an der Hülsbecker liegt nicht nur zentral am Club, der die Aktion organisiert, sondern auch zentral im Stadtgebiet. Busse vom Club wie bisher gibt es nicht mehr, die Nachfrage war zu gering.

In den ersten beiden Wochen der Stadtranderholung waren die 80 Plätze bereits ausgebucht. In Woche drei und vier gibt es noch wenige freie Plätze. In der fünften und letzten Betreuungswoche gibt’s dafür noch ein paar mehr.