Im Gasometer in Wuppertal entstehen ein Restaurant und ein Fitnesszentrum

WUPPERTAL Als europaweit einmaliges Projekt wird in Wuppertal ein ehemaliger Gasbehälter umgebaut. Entstehen sollen darin ein Restaurant und ein Fitnesscenter. Für die Architekten eine Herausforderung, gibt es doch keine Erfahrungswerte.

Im Inneren entsteht ein 4,5-stöckiges Gebäude, das künftig Gastronomie und ein Fitnesscenter beherbergen soll. Und der Gaskessel soll zum touristischen Anziehungspunkt werden: Von der Aussichtsterrasse auf dem Dach kann der Blick in die Weite schweifen. Im Inneren soll eine Lichtshow – „europaweit einmalig“, so Investor Thomas Drescher – den unbebauten Raum spektakulär illuminieren. Nächstes Frühjahr soll der Gaskessel eröffnen.

Bereits im April 2017 begann der Umbau. Doch es gab immer wieder Verzögerungen. „Die Logistik war die größte Herausforderung“, sagt Marcello Groß. Da der Gaskessel unter Denkmalschutz steht, durften die Architekten nur ein vier Meter hohes und 2,90 breites Loch in die Hülle schneiden. Dort mussten alle Teile durch – inklusive Kran. Der wurde in drei Teilen geliefert und innen zusammen gebaut.

Das runde (oder eher polygonale) Haus empfindet die äußere Hülle des Gaskessels mit seinen 20 Ecken nach. Zum Vergleich: Der als Kunstraum genutzte Gasometer in Oberhausen ist etwas größer, nämlich 117 Meter hoch, und besitzt 24 Ecken. Beide sind Scheibengasbehälter. Auch im Wuppertaler Gaskessel ist die tonnenschwere Scheibe, die den Gasdruck einst regulierte, noch in Teilen zu sehen. Um die denkmalgeschützte Konstruktion sichtbar zu lassen, haben die Architekten nur dreiviertel der Fläche bebaut, ein Viertel, wie ein großes Kuchenstück, bleibt erhalten und gestattet auch von unten den Blick nach oben unter das mit Fenstern gespickte Dach.

Später sollen noch 36 Öffnungen in die Blechwände des Kessels geschnitten werden, damit mehr Tageslicht hereinkommt. An diesen Stellen haben die Architekten die entsprechenden Abschnitte schon mit Stahlträgern verstärkt, „denn die Blechwände wären sonst instabil, wie bei einer Coladose, in die man Löcher schneidet“, erklärt der Architekt. So entsteht ein autarkes Gebäude unter einer Blechglocke, sagt Groß. Er mag solche Herausforderungen, auch wenn sie „einen Berg an Problemen bringen, die geklärt werden müssen“.