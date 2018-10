Mittelalter-Graben in Wachtendonk wird umgestaltet

Wachtendonk Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers hat seine Pläne für die Umgestaltung der mittelalterlichen Anlage in Wachtendonk vorgestellt. Die Umsetzung ist in bis zu elf Teilabschnitten möglich. Die Aue als Freizeitplatz nutzen.

Im Frühling und Sommer wurden, wie berichtet, Rammkernsondierungen entlang des Stadtgrabens vorgenommen. Sie bestätigten die Vermutungen, dass der Graben einst viel breiter war als die Niers heute. Rüber: „Er hatte ungefähr die Ausmaße, die eine maßstäbliche Katasterkarte aus dem Jahr 1813 zeigt.“ Wegen der Bebauung ist klar, dass die ursprünglichen Dimensionen des Stadtgrabens nicht mehr dargestellt werden können. „Private Liegenschaften werden in die Planung nicht einbezogen“, stellte Rüber in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats klar. Bleiben also die Flächen in kommunalem Besitz. Die jetzt vorliegende Planung wurde mit den zuständigen Behörden abgestimmt, wobei nach Darstellung Rübers besonders die Verhandlungen mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege langwierig waren.