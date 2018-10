Bundespräsident in Straelen: Großer Empfang für Frank-Walter Steinmeier

Straelen Am Donnerstagnachmittag ist der Bundespräsident in Straelen angekommen. Der Gast aus Berlin besuchte das Europäische Übersetzer-Kollegium. Viele Bürger erwarteten das Staatsoberhaupt auf der Kuhstraße.

Bundespräsidenten dürfen das: Entgegen der erlaubten Richtung fuhr der Konvoi mit der Dienstlimousine von Frank-Walter Steinmeier in die Kuhstraße ein. Nur noch wenige Meter, dann hatte das deutsche Staatsoberhaupt sein Ziel erreicht: das Europäische Übersetzer-Kollegium (EÜK) Straelen, über dessen 40-jährige Geschichte und Arbeit sich der Gast aus Berlin, der am Vormittag die seit 200 Jahren bestehende Universität Bonn besucht hatte, informieren wollte.

Von vielen Schaulustigen wurde Steinmeier erwartet. Bald erfuhren die Wartenden, dass es mit der erst geplanten Ankunftszeit von etwa 15.40 Uhr nichts werden würde. Die Verspätung tat der guten Stimmung zu beiden Seiten des EÜK-Eingangs keinen Abbruch. „Man freut sich auf so einen recht seltenen, hohen Besuch“, sagte Wolfgang Gorissen, der mit seiner Frau Marlies aus Wachtendonk gekommen war. Überhaupt hatten viele Auswärtige den Weg in die Blumenstadt gefunden, sie kamen aus Kevelaer, Sevelen, und auch Josephina Wolff aus dem niederländischen Beringe jenseits der Maas wartete auf das deutsche Staatsoberhaupt, wie manche ausgerüstet mit schwarz-rot-goldener Papierfahne. „Ich hoffe auf ein gutes Foto von Herrn Steinmeier“, erklärte der Straelener Jochen Pasch, der wie viele Dutzend sein Handy gezückt hielt.

Eine Polizeisirene und Motorräder mit Blaulicht kündeten um etwa 16.10 Uhr das Nahen des Präsidenten-Konvois an. Beifall brandete auf. Schnell legte Steinmeiers Limousine den Weg zum EÜK zurück. „Jetzt isser schon weg“, war eine enttäuschte Frauenstimme zu vernehmen. Doch der Bundespräsident entschwand mitnichten sofort im EÜK, sondern nahm sich einige Minuten Zeit, um mit den Bürgern zu sprechen. Da schwoll der Applaus noch an, Fotos wurden geschossen, Hände geschüttelt. Straelens Bürgermeister Hans-Josef Linßen und SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Barbara Hendricks begleiteten Steinmeier beim „Bad in der Menge“. Dann noch ein letztes Winken an der Tür des EÜK, dann ging das Besuchsprogramm des Bundespräsidenten im Innern des Hauses weiter.

Ausführlich wurde Steinmeier bei einer Führung das EÜK gezeigt. Der Bundespräsident habe sich, so berichtete Sprick, während des Rundgangs sehr interessiert gezeigt und auch in manchem Buch geblättert. Bei einem rund einstündigen Gespräch mit sechs Übersetzern ging es um die Situation von Literaten und Übersetzern aus Ländern, die sich im Umbruch befinden. Aus Iran, Griechenland, Mazedonien, Ungarn, Russland und Georgien stammten Steinmeiers Gesprächspartner. Der Bundespräsident sei über die politische Lage in den Staaten bestens informiert gewesen, so Sprick. Ein Thema der Runde sei auch gewesen, wie sich das Deutschlandbild in den Ländern durch Übersetzungen entwickle.