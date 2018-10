Petronella Oymanns : 100 Jahre Leben in Kapellen

Petronella (Nelli) Oymanns, Kapellen Foto: Evers, Gottfried (eve)

Petronella Oymanns wird heute 100. Sie hat sechs Kinder großgezogen, schwere und schöne Zeiten erlebt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sina Zehrfeld

Die Wäsche zu machen, das tut Petronella Oymanns nicht nur bereitwillig, sie macht es richtig gerne. Waschen und bügeln. „Gut, waschen tut ja die Maschine“, räumt sie humorig ein. Bei anderen Menschen wäre das nur so ein dahin gesagter, witziger Spruch. Bei Petronella Oymanns ist das völlig ernst gemeint. Als sie seinerzeit als junge Frau ihren eigenen Hausstand gegründet hat, da wurde das schließlich alles noch richtig von Hand gemacht. „Und dann sechs Kinder haben! Nee!“, ulkt sie fröhlich. „Und heute haben wir ja sogar noch einen Trockner dabei.“ Luxus pur.

Heute feiert Petronella Oymanns ihren 100. Geburtstag. Ihr ganzes Leben hat sie in ihrem Heimatdorf Kapellen verbracht. Groß geworden als eines von zehn Geschwistern der Familie van de Kamp. In einem Dorf, in dem die Haushalte in Scheunen und auf den Höfen noch selbst Schweine und Hühner hielten. Und dem die Dorfgemeinschaft noch übersichtlich war. „Jetzt sind ja viele Leute nach Kapellen gezogen – die kenn’ ich ja alle gar nicht mehr“, stellt die 100-Jährige fest: „Früher kannte ich alle.“

Nach den schönen Zeiten gefragt denkt Petronella Oymanns sofort an ihre Schulzeit: „Ich hab gerne gelernt, ich ging gerne zur Schule“, erzählt sie. Und immer hat sie viel und gern gelesen, das tut sie heute noch. Wäre sie 50 Jahre später zur Welt gekommen, dann hätte sie einen Beruf gelernt, vielleicht studiert. Aber damals waren die Zeiten anders: „Direkt nach der Schule ging ich in Stellung.“ In Haushalten erst in Winnekendonk, dann in Kevelaer: „Da war ich ja erst so 17 oder 18 Jahre alt.“

Geheiratet hat sie mit Anfang 20 im Krieg. Die Zeiten waren dramatisch. Ihre Schwester war bei der Geburt ihres Kindes gestorben. Der Witwer wurde Petronellas Ehemann Franz Oymanns. So behielt das Kind seine Familie, und fünf weitere Kinder kamen hinzu: zwei Söhne und drei Töchter. Eigentlich drei Söhne, Petronellas erstes eigenes Kind starb im Kleinkindalter an Masern.

Der Krieg, die Bomben, „und mein Mann war ja weg, der war ja Soldat“, blickt Petronella zurück: „Das waren schwere Zeiten.“ Aber wenigstens Franz kam zurück nach Hause; er lebte bis 1973.

Ein Rezept für ein langes Leben? Hat sie nicht, sagt Petronella Oymanns. „Da hab ich ja gar nicht dran gedacht, dass ich so alt werden könnte.“ Die eine oder andere Krankheit hat sie schon gehabt: „Hab ich alles gut überstanden.“ Gute Gene gibt es wohl in der Familie van de Kamp. Und sie ist ein aktiver Mensch, vielleicht hilft auch das: „Ich hab alles so mitgemacht, was im Dorf so war und was ich konnte.“

Heute mag sie die Arbeit im Haus, „und draußen ein bisschen. Das Laub, das fällt ja jetzt dauernd.“ Jeden Montag geht sie zum Lepra-Kreis zum Stricken und Häkeln, sie geht zum Seniorenfrühstück, und überhaupt kommt sie gern aus dem Haus.