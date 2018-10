Präsentation von Kunst in Straelen

Straelen Mehr als 40 Jahre lang hat der gebürtige Duisburger seine Keramik-Galerie am Niersbroeker Weg in Straelen gehabt. Jetzt hört er auf und lädt zu einer letzten Ausstellung ein. Sie wird Sonntag eröffnet und ist bis 16. Dezember zu sehen.

Wie viele Stücke er im Laufe der Zeit angefertigt hat, vermag Wolfgang Herchenhahn beim besten Willen nicht zu sagen. „Aber hier, das erste Gefäß habe ich noch“, sagt er und zeigt auf eine dunkelbraune, glänzende Vase auf dem Tisch. Seit 42 Jahren lebt Herchenhahn als freiberuflicher Keramiker auf dem Schanzhof am Niersbroeker Weg in Straelen.

Herchenhahns Lebensweg schien zunächst einen anderen Kurs zu nehmen. Bei Thyssen in Duisburg machte er eine Schlosserlehre und nahm dann diverse Jobs an, um seine Reisen unter anderem nach Irland, Persien, Indien und Nepal zu finanzieren. „Ich war über ein Jahr lang unterwegs“, erzählt Herchenhahn, der nach seiner Rückkehr ein Studium als Keramikdesigner an der FH Krefeld begann, das er als Diplom-Designer abschloss.

Arbeitsschwerpunkt ist für den 70-Jährigen bis heute die exklusive Gefäßkeramik. Die Keramiken entstehen überwiegend durch Freidrehen auf der Töpferscheibe. Sämtliche Herstellungsprozesse liegen in Herchenhahns Hand, dabei ist unter anderem ein Höchstmaß an Konzentration gefordert. „Ich entwickle meine Glasuren selber“, betont Herchenhahn. „Es muss alles perfekt ausschmelzen, ohne Blasen, damit die Oberfläche makellos wird.“ Auch Wandteller und Ofenkacheln, die in den 80er Jahren ihre Hoch-Zeit erlebten, zählen zu Herchenhahns Werken, die am Niederrhein und im Ruhrgebiet ihre Abnehmer fanden und finden.