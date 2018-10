Gelderner Volleyballerinnen treffen auf Aachen

Volleyball : VCE muss Ausfälle verkraften

Außenspielerin Lisa Harmsen (rechts) ist eine der Leistungsträgerinnen, die dem VCE am Samstag fehlen werden. Foto: Markus van Offern

Geldern Die Gelderner Frauen treffen am Samstagabend in der Regionalliga auf den PTSV Aachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dörthe Kallweit

(dka) Am Samstagabend dürfen die Volleyballerinnen des VC Eintracht Geldern wieder in heimischer Umgebung in der Bollwerkhalle ans Netz. Um 17:30 Uhr treffen sie dort auf die zweite Mannschaft des PTSV Aachen.

Das Ziel für das ebenfalls noch junge Team aus der Stadt Karl des Großen ist in dieser Saison der Klassenerhalt, stand dieser im Vorjahr doch auf der Kippe. Erst in der Relegation wurde entschieden, dass die Reserve weiterhin in der Regionalliga antreten darf. Jetzt möchte die Mannschaft das Vorgenommene etwas früher und nicht so nervenaufreibend wie im Vorjahr erreichen. Dies gelang den Aachenern noch nicht, denn nach drei verlorenen Spielen sind sie vor der anstehenden Begegnung gegen den VCE das Tabellenschlusslicht. Nach den zwei abgegebenen Punkten in Langenfeld erhofft sich das Gelderner Team wieder einen Sieg zu Hause.