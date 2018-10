Duisburg: hat bei der Digitalisierung Nachholbedarf

Duisburg Die Logistikdrehscheibe des Ruhrgebiets belegt beim NRW-weiten Digitalisierungsranking des Forschungsinstituts Prognos nur den 30. Platz. Die ersten Schritte auf dem Weg zur Smart City sind aber bereits gegangen.

Spitzenreiter der Auswertung ist Köln, der Kreis Höxter kommt bei der Studie am schlechtesten weg. Um den Fortschritt der Digitalisierungsprozesse vergleichbar zu machen, hat Prognos sogenannte Indexwerte gebildet. Untersucht wurden der Anteil digitaler Berufe am Arbeitsmarkt, die Anzahl von Unternehmen am Standort, die im weitesten Sinne mit der IT-Branche zu tun haben, sowie die digitale Infrastruktur. Besonders um letztere ist es in Duisburg offenbar gar nicht so schlecht bestellt. Duisburg belegt bei der Infrastruktur – also in Themen wie dem Breitbandausbau – Rang 10 in Nordrhein-Westfalen und Rang 111 im Bund. Was den Anteil digitaler Berufe in Duisburg angeht, liegt die Stadt im NRW-Vergleich auf Rang 38, beim Indexwert zum Ausbau der Digitalbranche auf Rang 30.