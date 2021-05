Vier Männer vor Gericht in Moers : Prozess: Misslungener Drogenkauf endet tödlich

Polizeieinsatz an der Homberger Straße in Moers nach der Tat im November 2019. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Im November 2018 war an der Homberger Straße ein Mann mit zwei Messerstichen getötet worden. Während der Haupttäter bereits verurteilt ist, hat jetzt der Prozess gegen weitere Beteiligte begonnen. Die Stiche fielen während einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Ausgangspunkt soll ein Drogengeschäft gewesen sein.

Zum zweiten Mal ist eine tödliche Auseinandersetzung an der Homberger Straße in Moers Gegenstand eines Gerichtsverfahrens. Bei dem Streit zwischen mehreren Männern am 9. November 2019 starb ein Mann nach zwei Messerstichen. Der Haupttäter wurde im Juli 2020 zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Jetzt stehen vier an der Schlägerei beteiligte Männer aus Moers und Duisburg, 18 bis 22 Jahre alt, vor Gericht – drei waren auf der Seite des Täters, einer auf der Seite des Opfers. Die Anklage: gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Beteiligung an einer Schlägerei. Das Verfahren vor der auswärtigen Jugendkammer des Landgerichts Kleve findet pandemiebedingt im Saal des Enni-Sportparks Rheinkamp statt.