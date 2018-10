Duisburg: Philharmonisches Konzert gewagt konzipiert

Virtuosität an allen Pulten

Philharmonisches Konzert in Duisburg

Das Orchester, Dirigent Peter Hirsch und Pianist Denys Proshayev (Mitte) in der Philharmonie Mercatorhalle. Foto: Giovanni Pinna

Duisburg Peter Hirsch leitete als Gastdirigent das zweite Philharmonische Konzert mit Werken von Bernd Alois Zimmermann, Béla Bartók und Richard Strauss. Der Pianist Denys Proshayev war ein souveräner Solist.

Gewagt konzipiert und klug kombiniert war das Programm des jüngsten, zweiten Philharmonischen Konzerts. Der vorzügliche Gastdirigent Peter Hirsch zeigte sich als Spezialist für die neuere Musik, insbesondere von dem vor 100 Jahren in Bliesheim bei Erftstadt bei Köln geborenen Bernd Alois Zimmermann (1918-1970). Den Rahmen bildeten zwei seiner Meisterwerke.

Das eine war die noch recht traditionelle, in der ersten Fassung von 1951 besonders eindringliche „Sinfonie in einem Satz“. Sie wirkte hier wie eine extrem engagierte und aufgeregte Diskussion über das nach dem Zweiten Weltkrieg auch in moralischer Hinsicht zerstörte Europa. Das andere war die übermütige, äußerst geschickt fast ausschließlich aus musikalischen Zitaten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert zusammengesetzte „Musique pour les soupers du Roi Ubu“ („Tafelmusik für König Ubu“, 1966).