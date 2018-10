Duisburg: Mercatorhaus soll 4,5 Millionen kosten

Duisburg Die Finanzierung des historischen Quartiers im geplanten Mercatorviertel wird zu einer Herausforderung. Die Bürgerstiftung alleine kann das benötigte Eigenkapital nicht aufbringen.

Geschichte erfahrbar zu machen ist teuer. Die Realisierung des historischen Quartiers im geplanten Mercatorviertel macht da keine Ausnahme. Die Rekonstruktion des Geburtshauses von Gerhard Mercator samt barockem Anbau wird rund 4,5 Millionen Euro kosten. Diese Summe stellte Klaus Becker, Vorstand der Bürgerstiftung Duisburg, beim Mercator-Treff in den Raum, der am Donnerstag im Konferenzzentrum des Kleinen Prinzen stattfand.

Das Besondere: Die finanzielle Realisierung des historischen Quartiers liegt in den Händen der Duisburger Bürgerschaft. Wie Becker erklärte, habe OB Sören Link schon vor langer Zeit deutlich gemacht, dass die Stadt leider kein Geld habe, um das Vorhaben umzusetzen. „Seitdem hat die Bürgerstiftung in dieser Sache die Federführung übernommen“, sagte Becker. „Die aktuellen Planungen sehen vor, dass wir uns um die Finanzierung des Mercatorhauses und des barocken Anbaus kümmern. Was die Realisierung des Ott-Vogel-Hauses angeht, hoffen wir auf den Investor, der das neben dem Haus liegende Hotel realisiert.“