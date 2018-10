Niedrigwasser 2018 am Rhein - so tief sinkt der Pegel in Emmerich und Duisburg

Düsseldorf Die Pegelstände entlang des Rheins sinken weiter. Die historischen Tiefstände von 2003 wurden bereits unterboten. Unsere Drohnenaufnahmen zeigen, wie weit sich der Fluss vielerorts in der Region schon zurückgezogen hat.

In Emmerich am Rhein wurden am Donnerstagmorgen nur noch 17 Zentimeter Wasserstand gemessen, normal sind an dieser Stelle rund 2,80 Meter. Auch in Duisburg ist die Situation angespannt. Die Schifffahrt ist massiv von den sinkenden Pegelständen betroffen. Die Schiffe können nur noch mit einem Drittel der normalen Frachtmenge beladen werden und müssen in der Mitte des Flusses fahren.