Wuppertal: Unfallfahrer flieht auf Gebäudedach und hält Polizei in Atem

Unfallfahrer flieht auf Gebäudedach und hält Polizei in Atem

Wuppertal Zuerst baute er einen Unfall, dann floh er und versteckte sich auf dem Dach eines Gebäudes in Wuppertal. Aber ein Polizeihubschrauber fand den Mann.

Ein junger Mann hat die Wuppertaler Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Freitag mächtig in Atem gehalten. Erst habe der 21-Jährige mit einem Auto ohne Kennzeichen einen Unfall gebaut, teilte die Polizei mit. Daraufhin floh er, kletterte an der Außenfassade eines Gebäudekomplexes aufs Dach und wollte sich dort verstecken.