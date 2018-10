Werdohl im Sauerland: Feuerwehr fängt Spinne - Verdacht auf Schwarze Witwe

Werdohl Eine wenige Zentimeter große Spinne hat im sauerländischen Werdohl mächtig Aufregung ausgelöst. Die Feuerwehr vermutet, dass es eine Schwarze Witwe sein könnte. Ein Biss dieser Spinnen-Art kann für Menschen gefährlich sein.

Das Tier kam beim Öffnen einer Kiste aus Nordamerika in einem Industriebetrieb zum Vorschein und flüchtete in ein Kiesbett, berichtete der Leiter der Feuerwehr, Kai Tebrün, am Donnerstagabend.