Rhein: Extremes Niedrigwasser bereitet Schifffahrt Probleme

Rheinpegel so niedrig wie selten zuvor

Ein Mann geht in Köln bei Niedrigwasser am ausgetrockneten Ufer des Rheins entlang. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die lang anhaltende Trockenheit hat den Rhein stellenweise zum Rinnsal schrumpfen lassen. An manchen Orten sind die Pegel unter die Rekordtiefstände gefallen. Das hat Folgen für die Schifffahrt. Aber auch Landwirte klagen.

Der Rhein führt derzeit so wenig Wasser wie selten zuvor. In Emmerich erreichte der Pegelstand mit 22 Zentimetern einen Rekordtiefststand – sechs Zentimeter unter dem niedrigsten bekannten Wasserstand vom 1. Oktober 2003. An anderen Rheinabschnitten sieht es ähnlich aus. Niedrigwasser für diese Jahreszeit sei zwar typisch, erklärte Jan Böhme, Experte beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein. „Die derzeitige Situation ist jedoch schon extrem“, sagte der Hydrologe. Grund ist die seit Monaten anhaltende Trockenheit. Das hat vor allem Folgen für die Schifffahrt, aber auch für Landwirtschaft und Wasserversorgung.