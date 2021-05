Fortnite-App : Richterin nimmt Tim Cook in App Store-Prozess in die Mangel

Richterin nimmt Tim Cook in App Store-Prozess in die Mangel

Oakland Apple und die Spielefirma Epic streiten vor Gericht über die Bedingungen im App Store. Dabei lässt die zuständige Richterin Zweifel an Teilen des Geschäftsmodells des iPhone-Konzerns durchblicken.

Der Streit entbrannte im August. Epic wollte sich nicht mehr an die seit mehr als einem Jahrzehnt geltende Vorgabe halten, dass virtuelle Artikel in seinem populären Spiel „Fortnite“ auf iPhones nur über das System der In-App-Käufe von Apple angeboten werden können. Deshalb schmuggelte Epic einen eigenen Kaufmechanismus in der iPhone-App an Apples Prüfern vorbei und aktivierte ihn. Apple warf die App daraufhin aus dem Store, Epic zog vor Gericht.