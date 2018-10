Duisburg: Sicherheitsdienst bewacht Straßenverkehrsamt

Nach Polizeieinsatz in Duisburg

Duisburg Die Verwaltung der Stadt Duisburg sucht akribisch eine Lösung für den personellen Engpass auf dem Straßenverkehrsamt. Zunächst werden Beamte von anderen Behörden abgezogen, um Löcher zu stopfen.

Auch am Freitag steht wieder ein Sicherheitsdienst am Straßenverkehrsamt bereit, der den Besucheransturm auf die Behörde kontrollieren soll. „Wir haben nur wenige Marken ausgegeben, in der Hoffnung, den größten Andrang bewältigen zu können“, sagt Evelyn Büchner vom Straßenverkehrsamt.