Straßenverkehrsamt in Duisburg: Polizei muss wütende Besucher beruhigen

Duisburg Weil das Duisburger Straßenverkehrsamt heute wegen Überlastung den laufenden Betrieb einstellen musste, kam es am Morgen zu Tumulten vor dem Amt. Die Polizei musste ausrücken, da mehrere der 100 Kunden Mitarbeiter verbal attackierten.

Noch bevor das Straßenverkehrsamt üblicherweise geöffnet hätte, hatten sich am Donnerstagmorgen rund 100 Wartende vor dem Gebäude versammelt, um möglichst schnell ihre Angelegenheiten erledigen zu können. Was die Besucher nicht wussten: Die Türen des Amtes würden heute geschlossen bleiben. Als ein Mitarbeiter die Menschenmenge gegen 7.30 Uhr darüber informierte, kam es zu tumultartigen Zuständen, sagt Polizeisprecher Ramon Van der Maat. „Wir mussten mit vier Einsatzwagen ausrücken, weil Mitarbeiter wüst beschimpft wurden.“

Am Dienstag habe die Stadt angekündigt, ab Mittwoch ihre Besucherströme „neu zu lenken“. Weil die Stimmung auf dem Amt immer aggressiver wird, sollte Sicherheitspersonal am Haupteingang dafür sorgen, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. „Daher sind die Mitarbeiter gestern nicht fertig geworden und die Stadt hat beschlossen, heute keine Wartemarken auszugeben“, erklärt Van der Maat.