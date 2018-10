Straßenverkehrsamt in Duisburg: Stadt rät Bürgern von Besuch ab

Wer ein neues Nummernschild in Händen hält, hat darauf unter Umständen lange warten müssen. Foto: Christoph Reichwein

Duisburg Die Stimmung im Straßenverkehrsamt Duisburg wird immer aggressiver. Die Stadt geht nun so weit, die Bürger zu bitten, das Amt am heutigen Donnerstag nicht aufzusuchen. Wertmarken werden erst gar nicht ausgegeben.

Im Wartebereich drängen sich die Menschen um die wenigen Tische und Stühle, an den Bearbeitungsautomaten bilden sich lange Schlangen, Besucher sprechen von tumultartigen Zuständen, das Personal würde beschimpft - ein fast alltägliches Bild im Straßenverkehrsamt Duisburg. Mittlerweile muss Sicherheitspersonal den Ablauf am Haupteingang regeln. Die Stadt zieht am Donnerstag Konsequenzen und bittet die Bürger über das Soziale Netzwerk Facebook, „das Straßenverkehrsamt heute nicht aufzusuchen“.