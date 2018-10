Duisburg: Hannes Vogel zeichnet zu Sterben und Tod

Duisburg Hannes Vogel, seit Jahrzehnten mit Sammler Klaus Maas befreundet, zeigt neuere Arbeiten im Museum DKM. Es geht „ganz normal“ um Sterben und Tod.

Ein Raum des Museums ist nun ganz den Bleistiftzeichnungen des Künstlers gewidmet. Auf einem Tisch liegt dabei das in kleiner Auflage gedruckte Künstlerbuch von Hannes und Petruschka Vogel mit dem Titel „Sterben. Tod“. An den Wänden hängen (an kleinen Magneten befestigt) die Originalzeichnungen Vogels, die im Künstlerbuch abgedruckt sind. Neben den im Buch abgedruckten Zeichnungen stehen die poetischen „Fundstücke“ oder die eigenen Gedanken, die Hannes Vogel auf eine ureigene Weise mit den Bleistiftzeichnungen interpretiert.

Diese Texte und auch die Bildunterschriften lassen uns die Zeichnungen, die durchaus einen hohen ästhetischen Wert besitzen, noch einmal mit ganz anderen Augen sehen. Aus dem Gewirr der Linien und Punkte erkennt man dann eigentümliche Antworten beispielsweise auf die berühmte Todesfuge von Paul Celan („wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng“ und „streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft“).

In einem anderen Blatt beschäftigt sich Vogel mit der Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“. Hannes Vogel erklärt seine Arbeit selber ausführlich: „Sophie Scholl kämpft mit Flugblättern gegen Hitlers Schutzstaffel, die SS. Die Zeichnung verrät am Bildrand, dass die Weiße Rose nicht nur eine Person ist. Das S im Zentrum der Zeichnung wird zur Blüte und verwebt sich zum Blütennetz. Am linken Bildrand ist ein zweiter Blütenteil sichtbar, am oberen Bildrand erahnt man noch zwei Blüten und je eine in den unteren zwei Bildecken. Die Weiße Rose steht für sechs mutige Menschen, Sophie ist die einzige Frau. Sie ist 21 Jahre alt und muss als erste zum Fallbeil, nach ihr auch der 24-jährige Bruder Hans Scholl und der 23-jährige Christoph Probst.“