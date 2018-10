Zum Start der Veggieworld 2018 in Düsseldorf: Interview mit Kuddel von den Toten Hosen

Düsseldorf Am Samstag startet die Messe Veggieworld in Düsseldorf. Braucht es im Jahr 2018 wirklich noch eine solche Veranstaltung? Wir haben einen berühmten Fast-Veganer gefragt: Kuddel, Gitarrist der Toten Hosen.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Kuddel Unbedingt. Die Zahl der Menschen, die realisieren, was so falsch läuft, ist in den letzten Jahren gestiegen. Ich finde es super, dass das nicht nur ein Trend ist, sondern anscheinend wirklich ein Wachrütteln. Das ist absolut notwendig, wenn man sich vor Augen führt, wie viel Milliarden Tiere hinter geschlossenen Türen umgebracht werden.