Ratingen : Post bietet neue Packstation in Lintorf an

Die Packstation an der Rehhecke 78 hat eine erweiterte Kapazität von 142 Fächern und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Der Service an der Rehhecke 78 neben Aldi steht mit einer erweiterten Fächerkapazität zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) Die Nachfrage nach Packstationen ist weiterhin groß. Daher legt die Deutsche Post DHL Group jetzt in Lintorf nach: Die Packstation an der Rehhecke 78 neben dem Aldi steht ab sofort als modulare Packstation mit einer erweiterten Fächerkapazität von 142 Fächern rund um die Uhr zur Verfügung.

Mehr als 11 Millionen Kunden haben sich bereits für die DHL Packstation registriert, und täglich werden es mehr. Die Deutsche Post DHL Group erweitert die Kapazitäten an besonders beliebten Standorten in größeren deutschen Städten deutlich.

Info Zustellprobleme in Ratingen Süd Post: Über Zustellprobleme im Bereich der Straßen Haarbach Höfe und Am Kleinen Rahm haben Anwohner geklagt. Teilweise sei die Post nicht geliefert worden. Man warte auf diverse Briefe und Magazine. Post-Sprecher Rainer Ernzer betonte, dass man einen Mitarbeiter, der wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls eingesetzt worden sei, auf diese Probleme hingewiesen habe. „Wir haben diesen Zustellbezirk im Blick“, so Ernzer.

Die Kapazität der Packstationen kann dabei je nach Bedarf um ein Vielfaches erweitert werden. So stehen beispielsweise bei der maximalen Modulversion bis zu 390 Fächer zur Verfügung. Ein Aufstellen der Automaten über Eck oder in U-Form ist mit diesem System ebenso möglich wie die Anpassung der Fächerzahl im laufenden Betrieb.

Die steigenden Nutzerzahlen zeigen, dass die Packstation von den Kunden angenommen wird. Sie gehört mittlerweile genauso zum Alltag wie die Filiale oder der Briefkasten. Durch den modularen Aufbau ist eine flexible Anpassung der Kapazität an den tatsächlichen Bedarf des jeweiligen Standorts möglich. Rund 3.700 Automaten mit mehr als 370.000 Fächern stehen aktuell in über 1.600 Städten und Gemeinden in Deutschland für Versand und Abholung von DHL Sendungen zur Verfügung. Damit können rund 90 Prozent der Bundesbürger heute schon eine der DHL-Packstationen innerhalb von zehn Minuten erreichen.

Das neue System bringt darüber hinaus weitere Vereinfachungen für die Kunden: Der Bildschirm ist tiefer positioniert und damit bei Sonneneinstrahlung leichter lesbar. Die Türen der Fächer sind durch die veränderte Bauweise noch besser vor Vereisung geschützt, das Einlegen größerer Sendungen ist künftig in entsprechend angepassten Fächern ebenfalls möglich.

So funktioniert der Service: Nach Anmeldung unter www.packstation.de erhalten die Kunden ihre DHL-Kundenkarte. Jetzt kann der Empfänger einer Sendung individuell bei jeder Bestellung bestimmen, an welchem Automaten er sein Paket in Empfang nehmen möchte. Ist ein Paket abholbereit, erhält er per E-Mail oder in der DHL App eine Benachrichtigung sowie einen sendungsbezogenen Code zur Abholung des Paketes.

Sobald der Empfänger sich mit der Kundenkarte und diesem Abholcode identifiziert hat, öffnet sich das entsprechende Fach, und das Paket kann entnommen werden. Registrierte Kunden können über die Paketankündigung oder in der Sendungsverfolgung nach Hause bestellte Pakete auch kurzfristig an eine Packstation umrouten. Ebenso einfach und ohne Registrierung können Kunden Pakete über die Packstation verschicken.

Die Packstationen stehen den Kunden 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. So sind Kunden zeitlich flexibel und können den Versand und den Empfang von Paketsendungen beispielsweise auf dem Weg von oder zur Arbeit oder beim Einkaufen erledigen. Vorteile bringt dieser Service nach Angaben der Post dadurch vor allem Berufstätigen, die tagsüber nicht zu Hause erreichbar sind.

Unter www.postfinder gibt es die Möglichkeit, die nächstgelegene Packstation zu finden. Auch Standorte von Filialen, deren Angebote und Öffnungszeiten sowie Briefkästen sind dort verzeichnet.