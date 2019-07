Kreis Mettmann : Mehr Schulden durch hohe Mieten

Niederberg Caritas-Schuldnerberatung zum neuesten Jahresbericht der Creditreform

(RP) Wie aktuell das Thema Schulden ist, belegen die zahlreichen Veröffentlichungen in den verschiedenen Medien in der jüngsten Zeit. Die Ursache für diese Problematik ist vielschichtig. Sie liegt sowohl im persönlichen Bereich des Einzelnen als auch in den gesellschaftlichen Veränderungen. lm Hinblick auf die persönlichen Kompetenzen ist es daher wichtig, schon frühzeitig den richtigen Umgang mit Geld zu entwickeln. Kinder und Jugendliche erwerben diese Fähigkeit häufig nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie, weil den Eitern diese Kompetenz selber fehlt. „Hier einzuwirken, ist die Aufgabe präventiver Angebote“, fordert der Leiter der Caritas-Schuldnerberatungsstelle in Mettmann, Heinrich Beyll.