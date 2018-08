Ausstellung im Gasometer knackt die 250.000-Besucher-Marke

Schon 250 000 Besucher sahen das schwebende Matterhorn – „Der Berg ruft“ im Gasometer Oberhausen.

Die Gasometer-Ausstellung „Der Berg ruft“ hat die Viertelmillion geknackt: 250 000 Besucher haben die 17 Meter hohe, kopfüber schwebende Nachbildung des berühmtesten Alpengipfels, des Matterhorns, bereits in ihrer leuchtenden Pracht im Gasometer Oberhausen erlebt und die eindrucksvollsten Gebirgspanoramen der ganzen Welt bestaunt.

„Der Berg ruft“ zeigt seit dem 16. März die Vielfalt der Berge und erzählt von der ewigen Faszination, die diese imposanten Welten in kargen Höhen und dünner Luft auf uns Menschen ausüben. Kurator der Ausstellung ist Prof. Peter Pachnicke: „Mit ‚Der Berg ruft‘ erzählen wir von wundervollen Orten, die seit jeher die Menschen fasziniert haben. Atemberaubende Bilder ziehen die Betrachter in ihren Bann und machen einige der beeindruckendsten und erhabensten Lebensräume unseres Planeten erlebbar“.

Die Ausstellung lässt ihre Besucher teilhaben an den legendären Erstbesteigungen der berühmtesten Gipfel der Erde, sie berichtet von großartigen Triumphen und dramatischen Niederlagen. Und sie erzählt von der jahrtausendealten Ehrerbietung, mit der Menschen den Bergen begegnen. In einzigartigen Filmausschnitten und prachtvollen Fotopanoramen zeigt die Ausstellung, wie in den gewaltigen Gebirgsmassiven der Erde einzigartige Lebenswelten mit ihrer ihnen eigenen Tier- und Pflanzenwelt entstanden sind.