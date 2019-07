Ratingen : Einfach mal den Schläger schwingen

Den Abschlag trainieren Neulinge an der Driving Range. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus/Hösel Immer mehr Menschen entdecken das Golfspiel für sich. Bei Schnupperkursen können Interessierte mal den Schläger schwingen.

Zum Schwung ausholen, dem Ball nachblicken, im Blick das Ziel: Pünktlich zur Ferienzeit bietet der Golfclub Hösel in Heiligenhaus in Zusammenarbeit mit der Golfschule Niesing Schnupperkurse zum Erlernen der Sportart Golf an. „Dieser Kurs ist für blutige Anfänger gedacht“, so Dennis Barkow, der im Golfclub für die Sponsoren- und Clubturniere zuständig ist. Zusammen mit einem Trainer stehen zunächst drei Stationen auf dem Programm: Das Putting-Grün (das Einlochen), das Pitching-Grün (der Kurzspielbereich) und die Driving Range (eine Übungswiese für mittlere und längere Schläge). Auch Kinder können man „scnuppergolfen“: Trainer des Golfclubs stehen dazu eigens an der Auermühle bereit.

„Alle Schlagarten werden kennengelernt. Am Ende wird dann ein kleiner Parcours aufgebaut. Dort kann man sich dann ausprobieren“, so Barkow zum Kurs auf dem Green. Die nächsten dreistündigen Kurse finden am 28. Juli und am 11. August um jeweils 14 Uhr statt.

Info Termine und Anmeldung Anmeldung Kursanmeldungen für den Schnupperkurs im Golfclub Hösel an folgende E-Mailadresse: service@golfclubhoesel.de oder telefonisch unter 02056/93370. Auermühle Kinder, die am Schnupperkurs an der Auermühle teilnehmen wollen, brauchen nichts mitzubringen. Gespielt wird auf der neuen Golfgreen-Anlage direkt neben dem Spielplatz. Termine an der Auermühle 2., 23. und 29. August, jeweils von 13 bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Infos www.golfclubhoesel.de, www.liebevoll.de.

Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Die vergangenen Jahre haben gezeigt: Besonders die Schnupperkurse sind sehr beliebt: „Demnächst kommt eine Firma mit rund 80 Personen und verbringt eine Art Familientag bei uns. Auch das ist möglich.“

Für Fortgeschrittene bietet der Golfclub Hösel weiterhin Platzreifekurse an, um den Führerschein auf dem Golfplatz zu erwerben. „Bevor man den nicht hat, darf man auf dem Platz nicht spielen“, erklärt Barkow. Ein Preisbeispiel: Die Gebühr für den Platzreifekurs beträgt etwa 350 Euro (zzgl. Prüfungsgebühr) für zwei Stunden die Woche. Der Kurs geht dann acht Wochen lang.

Wer nur über ein begrenztes Zeitfenster Golf spielen möchte, für den bietet der Golfclub eine nutzungsbegrenzte Einstiegsmitgliedschaft an. Gedacht sowohl für Anfänger als auch für Wiedereinsteiger.

Die Hochsaison für Golfer ist von April bis Oktober. „Aber im Golfclub Hösel kann man das ganze Jahr über spielen, solange das Wetter mitspielt.“ Mit 165 Hektar Fläche besitzt der Golfclub Hösel nach eigenen Angaben eine der größten Golfplätze Deutschlands. „Ein Golfplatz mit 18 Löchern ist der Klassiker, wir verfügen über 36 Löcher. Das gibt es nicht so oft“, erklärt Barkow.

Bekanntlich kann man bis in hohe Alter hinein den Schläger schwingen. Vielleicht hätte sich der eine oder andere Spieler gewünscht, bereits in der Jugend damit angefangen zu haben. Bei ihrer Nachwuchssuche beschreiten die Trainer auch mal Wege abseits des feinen Greens: So können Kinder an mehreren Nachmittagsterminen im August an der Auermühle im Angertal in Ratingen unter Aufsicht zu Ball und Schläger greifen.

„Jeweils zur vollen Stunde gibt es für 40 Minuten die Möglichkeit, ein Golfheld zu werden. Die Kurse werden professionell vom Golfclub Hösel durchgeführt“, so Anja Hill Veranstaltungsmanagerin des „liebevoll!“ in der Auermühle. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Das Motto lautet: Einfach mal vorbeischauen und mitmachen.

Während der Golfclub an seinem Gelände an der Höseler Straße über einen ausreichenden Parkplatz verfügt, ist zur Auermühle keine Anfahrt mit dem Auto ratsam: Parkplätze sind rar, und auch auf den Zufahrten durchs Wohngebiet gibt es sie kaum.