Golf : GC Hösel stellt zwei Deutsche Golf-Meister

Ratingen Nina Birken und Robert Zillekens krönen das Jubiläum ihres Vereins mit einem Doppelsieg bei den Titelkämpfen der Altersklasse 30.

Einen gelungenen Doppelsieg fuhren Nina Birken und Marcel Zillekens vom Golf Club Hösel bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse 30 in Heilbronn ein. Beide Bundesliga-Spieler setzten sich am Finaltag gegen die starke Konkurrenz durch und krönten eine persönlich gelungene Saison im 40-jährigen Jubiläumsjahr ihres Clubs mit den Titeln als Deutsche Meister.

Bei der mehrtägigen Meisterschaft in Heilbronn war zu Beginn überhaupt nicht abzusehen, dass die Golfer aus Hösel siegreich vom Platz gehen würden. Denn zwei Tage lang hatten Eva Mayr (GC Reischenhof) und Philipp Johne (GC Glashofen-Neusaß) bei der Deutschen Meisterschaft ihr Können mit einem großartigen Golfspiel unter Beweis gestellt und lagen verdient in Führung. Trotz Vorsprungs aber wurden sie am Finaltag von den Sportlern aus Hösel überrollt. Birken und Zillekens zeigten im Endspurt ein glückliches Händchen und kämpften sich schließlich als Top-Spieler an die Spitze.

Nina Birken reiste als amtierende Vize-Europameisterin und mit gehörig viel Selbstvertrauen im Gepäck an und behielt, bei sehr guten Bedingungen, die Nerven am Abschlusstag. Sie erreichte den Platzstandard (Even Par 75, 72, 72) und setzte sich damit vor ihrer schärfsten Verfolgerin Tanja Morant vom Münchener GC durch. Morant (76, 76, 69/gesamt +2) hatte im Finish ordentlich Druck aufgebaut, leistete sich dann aber auf Bahn 16 ein Doppel-Bogey. Nina Birken ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen und krönte sich schließlich mit dem Titel als Deutsche Meisterin der Altersklasse 30, vor Morant und Franziska Loye (Berliner GC Gatow). Für Birken, die erst seit knapp acht Monaten für Hösel spielt, ist es bereits der zweite Erfolg bei einer DM in der Altersklasse 30. In ihrem neuen Verein fühle sie sich wohl. „Ich bin erst seit Oktober des vergangenen Jahres hier, aber der Zusammenhalt ist super. Wir sind mit einer großen Gruppe angereist und haben uns gegenseitig großartig unterstützt. Das pusht einen dann vielleicht zusätzlich zur Höchstleistung“, äußerte Birken nach ihrem Sieg.