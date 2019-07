Standort-Jubiläum : ABB-Sommerfest begeistert 2500 Besucher

Auf dem Betriebsgelände an der Oberhausener Straße herrschte trotz der Hitze Hochbetrieb. Foto: RP/ABB

Mit einem Sommerfest für die Mitarbeiter bei hochsommerlichen Temperaturen feierte ABB in Ratingen das 20-jährige Bestehen des ABB-Kompetenzzentrums für Mittelspannungsprodukte am heutigen Standort an der Oberhausener Straße.

2500 Mitarbeiter und ehemalige Beschäftigte waren der Einladung gefolgt, und verbrachten einen kurzweiligen Tag mit vielen Höhepunkten. ABB hatte ein buntes Programm organisiert. Dabei waren die Beschäftigten des Standorts bei zahlreichen Programmpunkten eingebunden.

Den Auftakt und damit Eisbrecher machten die „Räuber“ und heizten den Gästen gleich zu Beginn des ABB-Sommerfests richtig ein. Weitere musikalische Höhepunkte waren Udo Jürgens, alias ABB-Kollege Edgar Dullni, sowie ABB-Kollegin Anna Grüneberg am Klavier, bevor Schlagerstar Olaf Henning zum Abschluss des Tages musikalisch das Lasso rausholte und mit den ABBler Cowboy und Indianer spielte.

Am 2. September 1999 hatte ABB die Produktion am neuen Standort offiziell aufgenommen. „Durch den Umzug in die moderne Fabrik in der Oberhausener Straße im Jahr 1999 wurde ABB Ratingen innerhalb des Konzerns gestärkt und bis heute immer weiter ausgebaut“, sagt Ansgar Müller-Pleuß, Leiter des ABB-Standorts Ratingen. „Mit aktuell 1200 Mitarbeitern ist unser Standort einer der größten Arbeitgeber Ratingens und zählt zu den bedeutendsten ABB-Produktionsstätten in Deutschland.“

Bürgermeister Klaus Pesch betonte in seiner Festansprache die gute Zusammenarbeit mit ABB: „Ich habe die Entwicklung von ABB in den vergangenen 20 Jahren verfolgt und miterlebt. Es macht mich als Bürgermeister stolz zu sehen, wie sich ABB in Ratingen als Teil eines weltweiten Technologiekonzerns in dieser Zeit immer wieder erfolgreich weiterentwickelt hat. Dies ist nur mit hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich“.

Davor Kuminoti, Vorsitzender des Betriebsrats in Ratingen hob den hohen Stellenwert der Ausbildung in Ratingen hervor, die mit dem Standort gewachsen sei. Kulinarisch sorgten Grillstände, ein Kuchenbuffet, ein umfangreiches Getränkeangebot – und vor allem eine Eisbar – dafür, dass keine Wünsche offen blieben. Auszubildende verkauften Waffeln und unterstützten damit das Kinder- und Jugendhospizes „Regenbogenland“ in Düsseldorf. In der Ausbildungswerkstatt konnten sich die Gäste auch Frühstücksbrettchen mit ihrem Namen gravieren lassen. Zudem betrieb ABB Werbung in eigener Sache und informierte über die Ausbildungs- und Studienangeboten bei ABB in Ratingen.

Die ABB-Werksfeuerwehr war mit ihrem Löschfahrzeug vor Ort und sorgte für eine erfrischende Abkühlung. Bei einer Prüffeldshow wurde den Gästen mit spektakulären Versuchsaufbauten die Elektrotechnik nähergebracht. ABB-Mitarbeiter boten Werksführungen durch die Fabrik und die Verwaltung an, so dass sich die Familienangehörigen die Arbeitsplätze anschauen konnten.