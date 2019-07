Heiligenhaus : Innovationspark wächst am neuen Stadtrand

Verzögerungen beim Bau der A 44 sorgen für Unmut bei den Stadtentwicklern. „Schwer auszuhalten“, kommentiert Bürgermeister Beck.

Ein Projekt, das weitere Gewerbesteuereinnahmen in die Stadtkasse spülen soll. „Dass es jetzt, nach dem die Brückenteile endlich angekommen sind, an anderen, bekannten Stellen Verzögerungen gibt, ist nur schwer auszuhalten“, sagt Bürgermeister Michael Beck mit Blick auf die Vermarktung des Gewerbegebiets: „Die Projektentwickler der Firmen, die am Standort Heiligenhaus interessiert sind, nehmen das natürlich wahr und haben das auf dem Radarschirm. Das merken wir“, so Beck. „Schon bei der Geschichte mit den Brückenteilen haben wir vernehmbar Unruhe bei den Unternehmen gespürt.“ Rückblick: Die in Zwickau hergestellten Bauteile für die Brücke, die über das Angertal führen soll, lagen an ihrem Produktionsort fest. Der Grund: Maroden Brücken auf dem Weg nach Heiligenhaus, die für den Schwertransport der Teile nicht passierbar waren. Im Frühjahr wurden die fehlenden Teile dann doch geliefert. Nun also der nächste Dämpfer aus dem Verkehrsministerium mitten in der Vermarktungsphase des Innovationsparks. „Natürlich haben solche Unternehmensverlagerungen, die dann auch eine Neubautätigkeit zur Folge haben, eine deutlichen, zeitlichen Vorlauf.“