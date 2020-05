Eishockey : Tim und Tobias Brazda bleiben Ice Aliens

Ratingen Die beiden Brüder spielen auch in der nächsten Saison in der Ratinger Herrenmannschaft Eishockey. Und hoffen, nach einer schwächeren Spielzeit dann wieder für mehr Furore sorgen zu können.

Seit dieser Woche trainieren die Ice Aliens wieder in der Eissporthalle – allerdings nicht auf Kufen, denn das Eis ist schon lange abgetaut. Stattdessen steht nun intensives Sommertraining an. Mit Erlaubnis der Stadt können die Aliens die Eishalle bis zu den Schulferien dienstags und donnerstags für das Nachwuchstraining nutzen. Die Sportler führen die Einheiten unter Beachtung der gültigen Hygienemaßnahmen und Corona-Regeln durch.

Die Herrenmannschaft der Ice Aliens freut sich über die Vertragsverlängerung von Tim und Tobias Brazda. Die beiden Brüder erlernten viele Jahre gemeinsam in der Ratinger Jugend-Abteilung die Eishockey-Kunst und kehrten vor vier Jahren von den Moskitos Essen zurück an den Sandbach. Besonders stark sind sie, wenn sie gemeinsam auf dem Eis stehen. Für Fans und Sponsoren sind Tom und Tobias Brazda echte Identifikationsfiguren, auch wenn es für beide in der vergangenen Saison nicht rund lief. Aus beruflichen und Verletzungsgründen konnten sie nicht alle Begegnungen mitmachen, wollen in der nächsten Meisterschaftsrunde aber wieder für Furore sorgen.