Persönlich : Neue Aufgabe für SG-Zugang Markotic

Handball, SG Ratingen, Robert Markotic (links), Bastian Schlierkamp Foto: SGR

Der Ex-Handballprofi aus Stuttgart wird beim SG-Partner Interaktiv in der Schulassistenz eingestellt und voraussichtlich einen autistischen Jungen in Erkrath betreuen. Am 1. Juni zieht der Linkshänder mit seiner Familie nach Ratingen.

Dass Robert Markotic (Foto: Interaktiv) bei der SG Ratingen nicht nur Tore in der Handball-Regionalliga werfen soll, sondern auch beim Partner Interaktiv angestellt wird, hatte SG-Geschäftsführer Bastian Schlierkamp schon bei der Vorstellung des Linkshänders gesagt. Nun ist klar, was der Aufgabenbereich für den Zugang vom Bundesligisten TVB Stuttgart wird: die Schulassistenz. Der Kroate, der als Handballprofi bereits in Frankreich, Norwegen, Israel, Slowenien und Weißrussland aktiv war, wird voraussichtlich zunächst einen autistischen Jungen in einer Erkrather Schule begleiten.

„Robert wird ihn gemäß seiner Bedürfnisse unterstützen und ihm zur Seite stehen, so unter anderem beim sozialen Kontakt zu anderen Kindern und beim Umgang mit Veränderungen“, sagt Kai Funke, Fachbereichsleiter Soziales bei Interaktiv. Er ergänzt: „Ich bin mir sicher, Robert wird einen stabilen Halt darstellen. Nicht zuletzt, weil er selbst Vater ist, wird er einen tollen Job machen. Er bringt soziale Werte mit und kann Kinder begeistern, nicht nur für Sport.“ Funke beschreibt das Konzept als „Synergie-Effekt von Sport und Schulassistenz“ und erklärt: „Wir wollen Kinder über die direkte Betreuung eines Sportlers für Sport begeistern, Vorbilder schaffen und soziale Werte vermitteln. In dieses Konzept passt Robert perfekt.“

Markotic zieht mit Frau Ivana und seinen drei Kindern zum 1. Juni nach Ratingen. „Ich freue mich nicht nur auf meine neue Mannschaft, sondern vor allem auf meine neue Aufgabe“, sagt der 30-Jährige. „Vorher war ich ausschließlich Handballprofi, jetzt kommt eine neue Aufgabe dazu, auf die ich mich sehr freue.“ Markotic hat einen Drei-Jahres-Vertrag bei der SG unterschrieben und sagt: „Wir möchten gerne langfristig in Ratingen bleiben. Umso schöner ist es, dass ich künftig mit Kindern arbeiten und ihnen in verschiedenen Bereichen helfen kann. Ich bin sehr motiviert. Wenn wir im Team hart arbeiten, werden wir unsere Ziele erreichen – bei Interaktiv und der SG Ratingen.“