Handball : So läuft die Kooperation von SG Ratingen und HC Düsseldorf

Benny Daser hat beim HC Düsseldorf die Jugend im Blick. Foto: RP/Christian Köster

Ratingen/Düsseldorf Seit einem Jahr arbeiten die SG Ratingen und der HC Düsseldorf im Jugendhandball zusammen und ziehen ein positives Fazit. In der Corona-Krise wurde vor den Lockerungen mit Trainer Benny Daser virtuell trainiert.

Von Georg Amend und Falk Janning

Nachdem die Spielzeit 2019/20 sowohl im Herren-, als auch im Jugendbereich aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochen wurde, ziehen die SG Ratingen und der HC Düsseldorf ein positives Fazit nach dem ersten Jahr ihrer Handball-Kooperation. Im vergangenen Sommer gingen HCD und SG eine Partnerschaft ein, die handballbegeisterte Kinder und Jugendliche im Großraum Düsseldorf bestmöglich fördern soll. Im ersten Schritt startete der 2006er Jahrgang, eine C-Jugend-Mannschaft des HCD, in der vergangenen Saison für die SG in der Kreisliga und wurde Tabellenzweiter.

In der kommenden Saison sollen die 2006er mit dem starken 2007er Jahrgang gemischt werden, um vereinsübergreifend mit drei C-Jugend-Teams anzutreten. „Übergreifend wollen wir mit Mannschaften in der Nordrheinliga, Oberliga und Kreisliga eine Durchgängigkeit erzielen, um so Teams in jeder Leistungsstärke an den Start bringen zu können“, erklärt Benny Daser, der Sportliche Leiter des HC Düsseldorf. Die übergreifende C2, die dann als SG-C1 aufläuft, soll die Qualifikation zur C-Jugend-Oberliga schaffen. In den Folgejahren soll diese Partnerschaft auch in der B-Jugend fortgesetzt werden.

Info SG-Partner Interaktiv wird Sponsor beim HCD Sponsoring Die Kooperation zwischen der SG Ratingen und dem HC Düsseldorf bringt der A-Jugend des HCD nun einen Trikotsponsor ein: Der SG-Partner „Interaktiv – Schule, Sport, Soziales“ ist als gemeinnützige Gesellschaft ab der Saison 2020/21 auf der Brust der A-Jugend vertreten.

Aber auch die aktuellen B-Jugendlichen, mit denen Daser als Coach bis zum Saisonabbruch um den Einzug ins Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft kämpfte, waren im ersten Jahr der Kooperation bereits in die Partnerschaft eingebunden. Mit Emil Kübler, Jonas Perschke und Linus Müllenborn waren drei Talente regelmäßig im Trainingsbetrieb des SG-Regionalligakaders dabei. Außerdem entstanden einige gemeinsame Trainingseinheiten und Testspiele des B-Jugend-Nordrheinligisten mit dem Verbandsliga-Team der Ratinger.

Langfristig baut die Kooperation auf der Verbindung der beiden Sportzentren am Rather Waldstadion und der Sporthalle Gothaer Straße auf. Mit einer starken ersten Herrenmannschaft der SG als Aushängeschild sollen junge Talente im Leistungsbereich schon frühzeitig, beispielsweise über Trainingsbeteiligungen, Luft im Seniorenbereich schnuppern. Gemeinschaftlich können HCD und SG „alle Kinder und Jugendliche in Teams ab der C-Jugend auffangen“, sagen die Vereine, erste Planungen existieren auch schon für den F-Jugend-Bereich. So wollen HCD und SG Jugendspielern in allen Leistungsbereichen ein sportliches Zuhause bieten, wobei der HC Düsseldorf mit seinen A1-, B1- und C1-Jugenden den oberen Leistungsbereich im Jugendhandball abdeckt.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie waren die Hallen seit März geschlossen und öffnen nun mit Hygienekonzepten langsam wieder. In der Zwischenzeit hatte Daser per Livestream über seinen Youtube-Kanal „Absolut Handball“ seinen Schützlingen gemeinsame Übungseinheiten geboten. Der Coach absolvierte mit seinen A- und B-Jugendlichen wöchentlich sieben Trainings: montags, mittwochs und freitags. Er turnte vor, seine Jungs machten die Übungen in ihren Zimmern nach. „Per Video und Livestream kann ich am besten die Verbindung zu meinen Spielern halten“, sagt Daser. „Ich haben ihnen zwar auch Trainingspläne mit nach Hause gegeben, doch das ist so unpersönlich. Wichtig ist mir als Trainer und uns als Mannschaft der direkte und unmittelbare Kontakt per Video“, sagt Daser. Seine Zuschauer sind dabei nicht nur aufs Zuhören und Zuschauen beschränkt, über einen Chat können sie mit ihrem Trainer direkt in Kontakt treten.

Die Übungen können die Sportler ohne viele Hilfsmittel absolvieren, sie benötigen allenfalls einen Stuhl, eine Getränkekiste und auch schon einmal zwei Tennisbälle. Die Übungseinheiten sind sehr intensiv und auch für Aktive aus der C-Jugend und aus dem Seniorenbereich geeignet. Es geht um Kraft und Koordination. Aus Gründen der Solidarität ist der Livestream öffentlich. „Nicht nur die Spieler meiner Mannschaft sollen zuschauen können, sondern auch jeder Interessierte ist eingeladen, sich dazuzuschalten“, sagt Daser. Sein Angebot wird angenommen, rund 8000 Klicks hatten seine jüngsten Einheiten.