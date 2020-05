Porträt : Ex-Torwart ist Stütze der TuS-Handballer

LINTORF Der 55-jährige Familienmensch und Fan des Fußball-Bundesligisten Bayern München hilft bei Problemen jeglicher Art schnell und unkompliziert. Für den TuS Lintorf ist er in vielen Belangen Gold wert.

Sich in den Blickwinkel stellen, das mag Andreas Boes überhaupt nicht. Das muss er auch nicht, der 55 Jahre alte Hausmeister an zwei Lintorfer Schulen ist auch so einer der wichtigsten Personen im Lintorfer Handball. In der nun abgelaufenen Saison zählte er im TuS 08 zum engsten Betreuerstab der Reserve, der erstmals in der Vereinsgeschichte der Verbandsliga-Aufstieg gelang. Und dass die A-Jugend in der zweithöchsten Deutschen Spielklasse, der Regionalliga, Platz zwei eroberte, war ebenfalls sein Mitverdienst. Dort stand sein Sohn Moritz zwischen den Pfosten. Die Torwart-Position wurde der Familie in die Wiege gelegt, denn auch Vater Andreas war einst Torwart. Aber Fußballer, beim ASV Tiefenbroich, seinem Stammverein.