Borussias Verteidiger in Bremen dabei : Rose macht Hoffnung auf Doucouré-Debüt

Mamadou Doucouré hat seinen Trainer Marco Rose im Training überzeugt. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Marco Rose hat Mamadou Doucouré für Borussias Kader beim Spiel am Dienstagabend in Bremen nominiert. Der französische Verteidiger scheint nach über dreieinhalb Jahren bald sein Profi-Debüt feiern zu können.

Es dürfte ein ganz emotionaler Moment werden, wenn Mamadou Doucouré sein Pflichtspiel-Debüt bei Borussias Profis feiern wird. Seit seinem Wechsel im Sommer 2016 war es dem 22-Jährigen aufgrund vieler schwere Verletzungen bislang nicht möglich, erstmals in der ersten Mannschaft aufzulaufen. Immer wenn er sich nach einer Pause wieder herangearbeitet hatte, passierte ein neues Unglück. Doch nun könnte es nach über dreieinhalb Jahren tatsächlich so weit sein, dass Doucouré sein Profi-Debüt für Borussia gibt.

„Mams ist morgen dabei, er fährt mit nach Bremen. Ich empfinde ihn als sehr stabil und er trainiert gut“, sagte Marco Rose am Montag. Es war ein kurzfristiger Entschluss des Trainers der Borussen, der auf die verletzten Breel Embolo (schwere Wadenprellung) und Tobias Strobl (Muskelfaserriss) verzichten muss und so zwei freie Plätze im Kader für das Spiel bei Werder Bremen (Dienstag, 20.30 Uhr) hat. „Dennoch war das vor dem Training heute Morgen gar nicht so geplant. Man muss bei ihm immer die Kirche im Dorf lassen. Wir wissen alle, dass es wohl zu nicht mehr als einem Kurzeinsatz reichen kann, aber den hat er sich verdient und es freut mich, dass er morgen dabei ist.“

Seit der Schlussphase der vergangenen Saison ist Doucouré nun schon ohne schwere Verletzung. Seitdem arbeitet er sich kontinuierlich an eine Spiel-Form heran. Zwar musste er aufgrund von muskulären Problemen am Jahresende 2019 nochmal pausieren, aber ausgebremst hat ihn diese Pause nicht. Jetzt ist der Franzose offenbar bereit für sein Debüt bei Borussias Profis. Zehnmal hat er in dieser Saison bereits für die U23 gespielt und dort einen sehr starken Eindruck hinterlassen.