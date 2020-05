Pläne für Saison-Neustart : NHL gibt Details für Kleingruppentraining bekannt

Kurtis Gabriel von den New Jersey Devils beim Training vor einem Spiel. (Symbolfoto) Foto: AP/Julio Cortez

Los Angeles Die Nordamerikanische Hockey-Liga bereitet die Fortsetzung der Saison vor. Die Teams haben ein 22 Seiten-Memo erhalten, dass die Regeln für das Training festlegt. Einen Termin, wann überhaupt wieder Spieler bei den Klubs zusammenkommen dürfen, gibt es aber noch nicht.

Die NHL möchte Anfang Juni Kleingruppentraining erlauben und damit in der Corona-Krise absehbar einen ersten Schritt zu einer Saisonfortsetzung gehen. Die stärkste Eishockey-Liga der Welt verschickte am Montag ein 22 Seiten umfassendes Memo, in dem die Rahmenbedingungen beschrieben werden.