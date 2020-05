„Geht um wirtschaftliche Zwänge“ : Gehaltsverzicht heikles Thema im deutschen Eishockey

Düsseldorf Erst vor gut einer Woche hatte die Deutsche Eishockey Liga die Pläne öffentlich gemacht, dass die Spieler auf 25 Prozent ihres Gehalts verzichten sollen. Am Sonntag lief die Frist für die Lizenzunterlagen ab. Es liegen nicht alle Unterschriften vor.

Der erforderliche Gehaltsverzicht bleibt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch nach dem Stichtag für die Lizenzanträge ein heikles Thema. In Spielerkreisen regt sich bei allem Verständnis für die Probleme in der Coronavirus-Krise auch Widerstand. Und auch wenn alle 14 Clubs ihre Lizenz-Unterlagen nach DEL-Angaben vom Montag fristgerecht abgegeben haben, müssen notwendige Unterschriften der Spieler noch nachgereicht werden.