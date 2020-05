Leichtathletik : Erste Wettkampfphase von run4ratingen endet Sonntag

Ratingen Fast 200 Teilnehmer gab es bei der ersten Wettkampfphase des Charity-Projektes run4ratingen, die Siegerehrung findet am Montag statt, dann startet auch die zweite Phase. Organisator Georg Mantyk hofft auf noch mehr Meldungen, um die regionale Wirtschaft noch besser unterstützen zu können.

Für das Charity-Projekt „run4ratingen“ zieht Georg Mantyk ein zufriedenes Zwischenfazit: „Ich freue mich sehr, dass bisher knapp 200 Starter das Angebot genutzt haben.“ Der Organisator hatte in der Corona-Krise diese Aktion ins Leben gerufen, um einerseits Lauffreudigen einen Wettbewerb zu bieten und andererseits regionale Unternehmen zu unterstützen. Von den zehn Euro Startgebühr für die verschiedenen Lauf-Angebote kauft Mantyk Gutscheine bei regionalen Unternehmen ein, die unter allen Gemeldeten – darunter können auch Nicht-Läufer sein, die mit ihrer „Startgebühr“ einfach Gutes tun wollen – verlost werden, zudem werden Finisher-Shirts und Event-Socken verkauft. Mit all dem verdient „run4ratingen“ laut Mantyk kein Geld, es geht allein um Hilfe für die regionale Wirtschaft.

Die erste „Wettkampfphase“ endet am morgigen Sonntag, bis dahin sind die Läufer aufgefordert, die Zeit des Laufes, das Datum und die absolvierten Kilometer an die Mail-Adresse gutesgetan@run4ratingen.de zu senden, denn am kommenden Montag gibt es um 18 Uhr die Siegerehrung auf der Facebookseite von run4ratingen, bei der die Gutscheine unter allen Gemeldeten verlost werden. Parallel dazu startet die zweite Wettkampfphase, die bis Sonntag,, 31. Mai dauert. Neben den bisherigen Strecken für Läufer, Walker, Nordic Walker, Spaziergänger und Hundebesitzer mit dem „Zwei-Beine-vier-Pfoten-Lauf“ hat Mantyk zusätzlich den „teamrun 50k“ eingeführt, bei dem ein Team aus bis zu sechs Personen in frei wählbaren Etappen binnen einer Woche die Gesamtdistanz von 50 Kilometern hinter sich bringen soll.