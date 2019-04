Fussball : SSVg Heiligenhaus setzt sich weiter unten ab

HEILIGENHAUS Mit dem 3:0 gegen Vohwinkel und dem dritten Sieg in Folge beträgt der Abstand zu den Abstiegsplätzen der Fußball-Landesliga nun sechs Punkte.

(wm) Ahmet Tepebas konnte sich vor den Umarmungen seiner Kameraden kaum retten. Denn der sympatische Sturmführer der SSVg Heiligenhaus, gerade mal 21 Jahre alt, lieferte wieder eine Klasseleistung im Landesliga-Heimspiel gegen Kellerkind FSV Vohwinkel und daraus resultierte auch der klare 3:0-Sieg. Der dritte Sieg in Folge und damit setzten sich die Cracks von der Talburgstraße in der Fußball-Landesliga vom Tabellenkeller mit sechs Punkten ab. Tepebas: "Es macht einfach Spaß, hier in Heiligenhaus Fußball zu spielen. Zudem noch unter diesem tollen Trainer."