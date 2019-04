Fussball : Kreisliga: Hösel feiert Kantersieg

RATINGEN Der Fußball-Kreisligist fertigt Erkrath 6:0 ab. Lintorf kann den Ersten nicht stoppen.

(wm) Rot-Weiß Lintorf konnte es nicht verhindern, dass Wersten 04 neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A wurde. Die Lintorfer unterlagen dort mit 2:5 (1:2), waren aber bis in die Schlussphase durchaus ebenbürtig. Erst zwei Minuten vor dem Ende gelang dem Werstener Torjäger Patrick Pitzer die 4:2-Führung, sein 14. Saisontor, und das abschließende 5:2 durch Tim Stemmer war nur noch Kosmetik. Christian Schuh glich für den RWL das frühe Werstener 1:0 aus, sein achtes Saisontor im zehnten Spiel. Bei 3:1 für Wersten schoss der Lintorfer A-Junior Saliman Atyi in seinem ersten Seniorenspiel seinen RWL wieder 3:2 heran (73.). Es blieb also überaus spannend bis in die heiß umkämpfte Endphase, in der Lintorfs Spielertrainer Deniz Top längst gezwungen war, die Deckung zu öffnen. Am Donnerstag kommt der TSV Urdenbach an die Jahnstraße (19.30 Uhr).