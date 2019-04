Handball : Das Löwenrudel und der Rechenschieber

Ratingen Drei Spiele stehen in der Handball-Regionalliga noch aus, drei Punkte muss die SG Ratingen zum Aufstieg aufholen.

Die Unsitte, dass entscheidende Gruppen- oder Ligaspiele an unterschiedlichen Zeitpunkten ausgetragen werden, ist im Fußball seit spätestens 1978 Geschichte. Damals wusste WM-Gastgeber Argentinien vor dem letzten Gruppenspiel gegen Peru genau, welches Ergebnis dem Team zum Einzug ins Finale (und damit letztlich zum Weltmeistertitel) reichen würde – da alle Kontrahenten vorher schon gespielt hatten. Im Handball scheint diese Wettbewerbsverzerrung noch nicht aufgefallen zu sein. Wie sonst käme der Westdeutsche Handballverband auf die Idee, die beiden Spitzenteams Dinslaken und Ratingen am letzten Spieltag gar an zwei unterschiedlichen Tagen auflaufen zu lassen?