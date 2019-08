Fußball : Landesligist Heiligenhaus wartet weiter auf den ersten Saisonsieg

Einpeitscher: Trainer Mehmet Aydemir fand in der Kabine die richtigen Worte für sein Team, das alles in die Waagschale warf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Am zweiten Spieltag in der Gruppe 2 der Fußball-Bezirksliga gab es für die SpVg Heiligenhaus mit dem 2:3 (1:2) gegen den VfB Marathon Remscheid die zweite Niederlage. „Obwohl wir einen 26-Mann-Kader haben, stehen uns arbeits- und urlaubsbedingt aktuell nur zwölf Spieler zur Verfügung“, erklärte Trainer Monrem Orahhou.

Die Gäste gingen durch Justin Lüdtke mit 1:0 in Führung (29.). Nur fünf Minuten später legte Lüdtke seinen zweiten Treffer nach – 2:0 (34.). Noch vor der Pause belohnte Dennis Ter Haar das Anrennen der Hausherren mit dem 1:2-Anschluss (44.). Und in Heiligenhaus zwei gleichberechtigte Trainer das Sagen haben, überließ Orahhou seinem Kollegen Mehmet Aydemir die Halbzeitansprache: „Mehmet und ich sind ja beide Cheftrainer. Dieses Mal hat er die Ansprache gehalten und die Jungs richtig heißgemacht“, erklärte der 44-Jährige.

Die personell angeschlagenen Hausherren versuchten in der Folge alles, vergaben jedoch noch einige Chancen und mussten sich geschlagen geben. „Wir hatten am Ende noch gute Szenen, die wir leider ausgelassen haben. Marathon hat hingegen das gespielt, was sie können. Leider hat das gegen uns funktioniert“, analysierte Orahhou. Am Sonntag (15.15 Uhr) geht es für die sieg- und punktlose SSVg zum Zehnten SSV Bergisch Born (15.15 Uhr). Die Borner liegen damit zwar sieben Plätze besser als Heiligenhaus, doch der Trainer fordert die ersten Punkte der Saison: „Nach der guten Leistung gegen Marathon wollen wir auf jeden Fall unsere ersten Punkte holen. Wir müssen unser Spiel komplett durchziehen. Dann könnte es was werden.“