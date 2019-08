Fußball : 04/19 kommt im Pokal locker weiter

RATINGEN Mit dem 5:0-Sieg sehen sich die Ratinger Fußballer auch für den Oberliga-Auftakt am Sonntag gegen die Sportfreunde Baumberg gut vorbereitet. Allerdings lässt die Mannschaft von Alfonso del Cueto im Pokalduell etliche Chancen liegen.

Gegen die SG Kupferdreh-Byfang gab sich Ratingen 04/19 keine Blöße: Mit 5:0 (2:0) schlug der Fußball-Oberligist den Essener Klub und zog durch den deutlichen Sieg hochverdient in die zweite Runde des Niederrheinpokals ein. „Wir haben das heute sehr gut gemacht“, freute sich Trainer Alfonso del Cueto nach dem Kantersieg über den Bezirksligisten.

Von Beginn zeigte seine Mannschaft, dass der Sieg nur über den RSV laufen würde. Dementsprechend gingen die Ratinger zu Werke und drängten die Gastgeber früh in die eigene Hälfte. Folgerichtig ging 04/19 schließlich in Führung. Nach einer Freistoß-Flanke drückte Mittelfeldstratege Tobias Peitz den Ball über die Linie – 1:0 für Ratingen (23.). Während Kupferdreh nach vorne komplett blass blieb, ließen die Ratinger reihenweise Chancen aus. Erst kurz vor dem Pausenpfiff legte der Favorit nach. Yassin Merzagua drückte eine Hereingabe von links aus fünf Metern zum 2:0 (45.) über die Linie. „Wir haben heute mehrere Chancen liegen lassen und hätten schon früh mit 2:0 oder 3:0 führen müssen. Aber die Jungs haben Geduld bewiesen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte del Cueto nach dem Abpfiff.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Die Gastgeber trauten sich kaum über die Mittellinie, Ratingen drängte auf den nächsten Treffer. Und der fiel in der 67.Minute. Neuzugang Tim Potzler sorgte mit dem 3:0 per Foulelfmeter für die Entscheidung. Doch auch nach dem dritten Treffer des Tages war der Torhunger von 04/19 nicht gestillt – Yuhnwan Lee erhöhte nur fünf Minuten später auf 4:0 (72.). Kurz vor dem Ende der Partie setzte Flügelflitzer Kaan Terzi den 5:0-Schlusspunkt (87.). Daher zeigte sich Ratingens Übungsleiter nach dem Schlusspfiff auch entspannt: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Jungs, vor allem mit der Einstellung, weil man gerade im Pokal schwächere Gegner gerne mal unterschätzt. Aber wir haben das sehr gut gemacht, wenig zugelassen und gefällig nach vorne gespielt.“

Durch das Schützenfest erreichte der RSV die nächste Runde und kann sich jetzt ganz auf den Ligaauftakt am Sonntag konzentrieren. Dann geht es zu den Sportfreunden Baumberg. Ein ganz anderes Kaliber als die Kupferdreher erwartet del Cueto. „Sonntag haben wir einen viel stärkeren Gegner vor der Brust. Da müssen wir uns effizienter zeigen“, warnt der Spanier vor dem ersten Spieltag. „Aber wir sind nach dem Sieg natürlich positiv gestimmt, dass wir auch in Baumberg was mitnehmen können“, sagt der Cheftrainer optimistisch.