Leichtathletik : Julia Holzmann gehört zu Deutschlands Besten

Gut gelandet: Julia Holzmann präsentierte sich bei den Meisterschaften in Berlin in Top-Form. Foto: RP/TVR

Ratingen Die Ratingerin belegte im Dreisprung der Altersklasse U 18 Rang sechs und kam im Weitsprung auf Platz sieben.

Am ersten Wettkampftag startete die junge NRW-Kaderathletin bei Dauerhitze mit dem Dreisprung: Bereits bei ihrem ersten Sprung kam Holzmann bis auf einen Zentimeter an ihre Bestleistung heran. Die 11,80 Meter reichten am Ende in einem starken Teilnehmerfeld für Platz sechs. Am Tag darauf folgte bei Dauerregen, Blitz und Donner sowie einer Unterbrechung des Wettkampfs, der Weitsprung. Hier behielt die ehrgeizige Sportlerin einen kühlen Kopf, ließ sich durch die Verzögerung im Zeitplan keineswegs beirren und rief mit 5,85 Metern eine ihre neue Bestleistung ab. Der Jubel war riesig, die Belohnung auch: Als beste NRW-Athletin kam Holzmann mit einem beachtlichen siebten Platz erneut unter die besten zehn der deutschen Athleten.