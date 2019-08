Handball : SG Ratingen verliert Finale um den Maletzki-Cup

Ratingen (dm) Hinter den Regionalliga-Handballern der SG Ratingen liegt der erste Härtetest der neuen Saison: Beim Sven-Maletzki-Cup, den die SG bereits zum fünften Mal in Gedenken an ihr verstorbenes Gründungsmitglied ausrichtete, holten sich die Gastgeber den zweiten Platz.

Der Ratinger Coach Marcel Müller war trotz der Niederlage zum Abschluss des zweitägigen Turniers zufrieden: „Für unsere ersten Spiele in der laufenden Vorbereitung haben wir schon viele gute Ansätze gesehen, auf die wir weiter aufbauen wollen.“ Erfreut war der Trainer auch über den Auftritt von Neuzugang Sam Schäfer: „Er konnte einen gelungen Einstand feiern und wurde schon gut in unser Spiel integriert.“ Doch zugleich mahnt Müller: „Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Daran wollen wir nun im Trainingslager anknüpfen.“

Von Freitag bis Sonntag verbringt das Team die Zeit zusammen, übernachtet in einem Hotel in Ratingen. Hierbei sollen pro Tag mehrere Trainingseinheiten auf dem Programm stehen, kündigt Ace Jonovski an, der zusammen mit Müller ein Trainerduo bildet. Wenn der Handball selbst aber mal ruht, stehen Videoanalysen oder ein Beisammensein zur Stärkung des Teamgeistes an. Zudem suchen die Verantwortlichen derzeit noch nach einem Testspielgegner.