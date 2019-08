Fußball : Ratinger wollen den Fehlstart-Fluch besiegen

Startklar: Das personell umgebaute Ratinger Team steht vor einer Oberliga-Saison voller Herausforderungen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Fußball-Oberligist konnte zuletzt selten ein Auftakspiel gewinnen. Einfach wird es am Sonntag in Baumberg wieder nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Damm

Mit dem 5:0-Kantersieg bei der SG Kupferdreh-Byfang (Bezirksliga) in der ersten Runde des Niederrheinpokals gelang dem Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 am vergangenen Wochenende ein guter Pflichtspiel-Auftakt. Zum Start in die Meisterschaft will das Team von Trainer Alfonso del Cueto bei den Sportfreunden Baumberg nachlegen (Sonntag, 15 Uhr). Doch ein Blick in die Statistikzeigt, dass die Ratinger seit fünf Jahren auf einen Auftaktsieg in der Liga warten. „Seitdem ich hier bin, habe ich immer fast einen Fehlstart erlebt“, sagt Stammtorhüter Dennis Raschka.

Seit 2014 hütet Raschka das Tor von 04/19 und er durfte bisher nur einmal in den Genuss eines Sieges am ersten Spieltag kommen. Zum Auftakt der Saison 2014/15 bezwang Ratingen den VfB 03 Hilden knapp mit 3:2. In den darauffolgenden Jahren reichte es für den RSV nie für einen Sieg zum Liga-Auftakt. „Dieses Mal müssen wir mal wieder gut starten und möglichst einen Sieg holen“, fordert Raschka.

Der Kader Tor: Dennis Raschka, Almantas Savonis, Leon Maurice Wolf. Abwehr: Felix Clever, Fynn Leon Eckhardt, Sebastian Görres, Pascal Gurk, Marvin Roch, Phil Spillmann, Darko Tomic. Mittelfeld: Erkan Ari, Diamant Bersiha, Emre Demircan, Andrej Karlicsek, Yunhwan Lee, Yassin Merzagua, Tobias Peitz, Tim Potzler, Gianluca Silberbach, Kaan Terzi. Angriff: Emrah Cinar, Moses Lamidi, Petar Popovic.

Für seinen Trainer del Cueto zählen solche Statistiken indes nicht. „Viele Spieler waren ja überhaupt nicht dabei. Außerdem reißt irgendwann jede Serie“, erklärt der Cheftrainer gewohnt entspannt, „wir haben jetzt zwölf neue Spieler, die alle motiviert sind. Und diejenigen, die in den letzten Jahren und vor allem letzte Saison dabei waren, müssen das aus ihren Köpfen bekommen, das wir zuletzt immer einen Fehlstart hingelegt haben.“

Gegen die Sportfreunde dürfte die Mission Auftaktsieg trotzdem schwierig werden. Die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi schoss sich im Pokal mit 9:0 beim VfB Speldorf warm. Außerdem erreichten die Sportfreunde in der vergangenen Saison den zweiten Tabellenplatz. Ratingens Coach zeigt sich vor dem ersten Auswärtsspiel der Saison gewarnt: „Die haben eine sehr gute Truppe. Die waren letztes Jahr Zweiter und das nicht ohne Grund. Und Sonntag haben die sich eingeschossen.“

In der vergangenen Saison waren die Baumberger der Spielverderber und blieben gegen 04/19 zweimal ungeschlagen. Am zweiten September des vergangenen Jahres gewann Baumberg mit 3:2 in Ratingen, beim vom Winde verwehten Rückspiel im März kamen beide Mannschaften nicht über ein 0:0 hinaus. Trainer del Cueto sieht Siegchancen: „Die Ergebnisse gehören der Vergangenheit an. Außerdem befinden sich alle Teams noch in einer Findungsphase und die Vorbereitung ist längst nicht abgeschlossen. Und wer weiß, vielleicht unterschätzen sie uns ja nach ihrem 9:0-Sieg.“