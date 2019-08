Triathlon : Ratinger liefern geschlossene Mannschaftsleistung

Ratingen Nach dem guten Auftritt in Sassenberg freuen sich die Athleten des TT Ratingen 08 auf den Stadtwerke-Triathlon.

Über die olympische Kurzdistanz schafften alle sechs Starter des TTR eine gute Leistung. Beide Mannschaften überzeugten in Ostwestfalen mit einer geschlossenen Teamleistung in allen drei Disziplinen. Das Trio Karsten Hegemann, Ditmar Drenker und Christoph Jaros schaffte für die Erstvertretung Rang fünf. Schnellster Ratinger Athlet war nach 2:32:01 Stunden Hegemann, dessen Zeit Einzelrang 15 bedeutete. 30 Sekunden später freute sich Drenker über Rang 19 und Jaros steuerte in 2:37:07 Stunden Platz 28 hinzu. Platzziffer 62 war gleichbedeutend mit Rang fünf, so dass die Ratinger Top-Masters Rang vier in der Tabelle erobern konnten und sich um einen Platz verbesserten.