Fußball : Die Ratinger Welt ist wieder in Ordnung

Die Ratinger Welt ist wieder in Ordnung

Tim Potzler (am Ball) war von Talha Demir nicht zu stoppen und traf zur 2:1-Führung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Nach dem klaren Heimsieg über den Oberliga-Rivalen VfB 03 Hilden will 04/19 jetzt beim 1. FC Kleve nachlegen.

Nur drei Tage nach der deutlichen 0:4-Auftaktpleite bei den Sportfreunden Baumberg herrschte am Stadionring beste Laune, denn am Mittwochabend besiegte Ratingen 04/19 den VfB 03 Hilden ebenfalls deutlich mit 5:2 und korrigierte in der englischen Woche gleich den Ausrutscher zum Auftakt. „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt“, freut sich Georg Mewes, Sportlicher Leiter von Ratingen 04/19, über den ersten Saisonsieg.