Fußball : Tiefenbroich hofft auf Freigabe für Daniel Rehag

Ballsicher: Daniel Rehag (Mitte) wäre für den ASV Tiefenbroich eine große Verstärkung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Tiefenbroich Es ist ein paar Wochen her, da staunten die Ratinger Fußballfans über den spektakulären Wechsel des Ratingers Daniel Rehag zum ASV Tiefenbroch. Zwar spielte der 33 Jahre alte Stürmer bei 04/19 seit einiger Zeit in der Reserve (Bezirksliga), ließ dort aber tatsächlich oft genug durchblicken, dass er immer noch fußballerische Extraklasse ausstrahlen kann – wenn er will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Und nun geht Rehag zum ASV Tiefenbroich. In die Kreisliga B. Im Vorfeld des Wechsels war darüber durchaus schon einiges durchgesickert, aber so richtig glauben mochte es keiner.

Nun kommt das Problem: Rehag ist ablösepflichtig und die Tiefenbroicher sind, wie sie es gerne darstellen, „bettelarm“. Der Stürmer war schon, wie Reserve-Manager André Schulz durchblicken ließ, beim RSV-Chef Jens Stieghorst. Der Ausgang des Gespräches blieb jedocj geheim. Eins steht jedoch fest: Rehag, der auch in den vier Tiefenbroicher Testspielen (zwei Siege) nicht eingesetzt wurde, ist gesperrt. Und am Sonntag steigt in den Düsseldorfer Kreisligen der Meisterschaftsauftakt. Der ASV muss beim SV Hösel II antreten (13 Uhr, Am Neuhaus), falls denn der Platz mit dem neuen Kunstrasen endgültig fertig ist.

Die Gäste, die zuletzt den Kreisliga-A-Aufstieg knapp verfehlt haben, wollen aufstiegen, aber die Höseler haben mit ihrem Trainer-Routinier Christoph Höfig ebenfalls einiges vor. Sie wollen jedenfalls mehr als nur Mittelmaß. Es dürfte also hoch hergehen und die Gastgeber könnten sich für den ASV durchaus zu einem Stolperstein entwickeln. Anschießend erwartet die Hösels Erste mit ihrer erheblich verstärkten Mannschaft den TSV Urdenbach (Kreisliga A, 15.30 Uhr).