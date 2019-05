Fußball : 04/19: Del Cueto erwartet Wiedergutmachung

Ratingen Nach der bitteren Niederlage gegen den 1. FC Monheim las der Trainer der Oberliga-Mannschaft in dieser Woche die Leviten.

„Ich bin immer noch angefressen“, schimpft der Spanier auch einige Tage nach der unnötigen Niederlage. Nachdem Monheim kurz nach der 2:0-Führung von Moses Lamidi den Anschlusstreffer erzielte, fielen die Gastgeber in einen kollektiven Tiefschlaf und gaben das Spiel noch komplett aus der Hand. Den unnötigen Einbruch seiner Mannschaft kann sich der Fußballlehrer immer noch nicht erklären: „Wir hatten alles im Griff. Und es sah bis zur 70. Minute nicht so aus, dass Monheim überhaupt ein Tor schießen würde. Es war ja nicht so, dass die uns an die Wand gespielt hätten. Aber wir waren ziemlich teilnahmslos am Ende.“ In einer Partie, die erst nach einer Stunde Fahrt aufnahm, spielte 04/19 den Gegner aber auch nicht in Grund und Boden. „Wir haben nicht gut gespielt. Aber gerade, wenn man mit 2:0 führt, muss man so ein Spiel nach Hause schaukeln. Es geht nicht, dass wir auf eigenem Platz so einfache Fehler machen“, ärgerte sich del Cueto.